الإجراءات المطلوبة للحصول على موافقة بيئية للمشروعات من هيئة الاستثمار

كتبت منال العيسوى

أعلنت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي الالكترونى،ست إجراءات المطلوب إتخاذها للتقديم للحصول على الموافقة البيئية للمشروعات، من خلال مكتب خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث صنفت وزارة البيئة المشروعات الى مشروعات "أ" ، و، ومشروعات القائمة "ب" ، ومشروعات القائمة ب محدد، ومشروعات القائمة "ج ".

وخلال هذا التقرير نرصد الإجراءات المطلوب إتخاذها للتقديم للحصول على الموافقة البيئية للمشروعات، من خلال مكتب خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

أولا : التوجه لممثل جهاز شئون البيئة، بمكتب خدمة المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر.

ثانيا: يتم مراجعة كافة الدراسات والنماذج من ممثل جهاز شئون البيئة ب الهيئة العامة للاستثمار قبل تسليمها للهيئة.

ثالثا: يتم تسلي هذه الدراسات والنماذج للمختص بالهيئة العامة للاستثمار ومنها لممثل جهاز شئون البيئة لتسليمها للمختصين بالإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى لاستكمال الإجراءات، مع التنبيه على صاحب النشاط بتسليم نسختين من الدراسة ، بالإضافة إلى نسخة على إسطوانة مدمجة، لممثل جهاز شئون البيئة، وتسليم نسخة للجهة المانحة للترخيص أوالجهة الإدارية المختصة بالاحاطة ومتابعة موقف المشروع.

رابعا: يتم التوجه لجهاز شئون البيئة خلال 5 أيام من تسليم الدراسة أو النموذج لسداد المصاريف الإدارية المقررة.

خامسا : يتم متابعة موقف المشروع مع الهيئة خلال 20 يوم.

سادسا: فى حالة استكمال البيانات يتم استلام وتسليم المكاتبات من خلال ممثل جهاز شئون البيئة بالهيئة العامة للاستثمار وذلك لتوجيها إلى الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى لاستكمال إجراءات إبداء الرأى.