اليوم السابع
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وزارة البيئة تدشن قريبا وحدة الاستثمار البيئى والمناخى

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:00 م
وزارة البيئة تدشن قريبا وحدة الاستثمار البيئى والمناخى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه سيتم قريبا تدشين وحدة الاستثمار البيئى والمناخى التابعة لوزارة البيئة، كجهة معنية بحل مشكلات المستثمرين في مشروعات المناخ، بالإضافة الى اعداد قائمة بحزمة المشروعات، والقطاعات ذات الأولوية التي تسعى الدولة لطرحها للتمويل والاستثمار للقطاعين المصرفي والخاص، وكذلك توجيه الانظار الى الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات الهامة من بينها إدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وإدارة المخلفات.

وفى سياق متصل عقدت وزيرة البيئة اليوم الثلاثاء أجتماعا مع وكيل أول محافظ البنك المركزى، لمناقشة آليات التعاون في تعزيز ملف الاستدامة البيئية ، خاصة في القطاع المصرفي،  بهدف التخطيط لوضع بناء هيكلي لنظم تمويل مشروعات المناخ في مصر على المستوى الوطني، وكذلك تغيير ثقافة البنوك الوطنية والتجارية لتفهم طبيعة مشروعات التخفيف والتكيف،  ومخاطر المناخ و المزايا الائتمانية، التي يمكن منحها للقطاع الخاص لتمويل مشروعات المناخ، كما يتم التعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي في بناء القدرات للقطاع البنكي على نظم التقييم لتقليل المخاطر في مشروعات المناخ.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عقد عدد من الجلسات التشاورية، من أجل وضع رؤية عامة لخارطة طريق لتمويل المناخ في مصر للقطاع البنكي، وتحديد قائمة بالفرص الاستثمارية ذات الأولوية تبعا للمتغيرات الوطنية والعالمية، كما رحبت وزيرة البيئة بالتعاون مع البنك في تنفيذ برنامج سفير المناخ لتقديم الشباب المتخصصين فى مجال تمويل المناخ للبنوك للاستفادة منهم، مشيرة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخروج بمنهج جديد في الجامعات متخصص في تمويل المناخ، لتأسيس قدرات وطنية في هذا المجال تدعم وحدات التمويل المستدام في البنوك.


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