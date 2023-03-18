أسعار الذهب تسجل 2100 جنيه لعيار 21 فى مصر

كتب - إسلام سعيد

قفزت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 مارس 2023 بصورة ملحوظ بحوالي 50 جنيها، لتسجل أسعار الذهب مستويات قياسية، وذلك مع استمرار الطلب المرتفع على المعدن الثمين في سوق الصاغة.

أسعار الذهب الآن:

عيار 21 بـ 2100 جنيه

عيار 24 يسجل 2400 جنيه

عيار 18 يسجل 1800 جنيه

الجنيه الذهب 16800 جنيه للجرام

كشف تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة للأسبوع المنتهي في 7 مارس، أن مديري الأموال اتخذوا عقود شراء الذهب عند أدنى مستوى في أربعة أشهر.ومع هذا المستوى المتراجع لشراء عقود الذهب أشارت التوقعات أن الذهب لديه مساحة كافية من الارتفاع إلى المستوى 2000 دولار للأونصة.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ضعف عقود الشراء خلال هذه الفترة، الأمر الذي يعكس وصول أسعار الذهب إلى نقاط هامة للشراء خلال هذه الفترة وهو ما يزيد من التوقعات بمزيد من الارتفاع والزخم الصعودي للذهب خلال الفترة القادمة.

أما عن مجلس الذهب العالمي فقد أشار أن مخاطر حدوث أزمة مصرفية يمكن أن تظهر أيضًا في المنتجات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب. وأشار إلى أن 16 طناً من الذهب تدفقت هذا الأسبوع إلى صناديق الاستثمار المتداولة العالمية بقيمة 1 مليار دولار عكس عشرة أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة.

هذا بالإضافة إلى تقرير مجلس الذهب العالمي الأخير الذي أشار خلالها إلى ارتفاع الطلب الفعلي على الذهب من قبل البنوك المركزية في يناير 2023 حيث اشترت البنوك المركزية 31 طن من الذهب بزيادة شهرية قدرها 16%، وتمت عمليات الشراء من قبل ثلاثة بنوك مركزية هي الصين وتركيا وكازاخستان، يأتي هذا بعد أن كثفت الصين مشترياتها من الذهب بشدة نهاية العام الماضي، بينما كانت تركيا صاحبة المركز الأول في أكبر مشتري رسمي للذهب في 2022.

يرى مجلس الذهب العالمي أن هذه الزيادة في شهية البنوك المركزية في شراء الذهب ستظل قوية طوال هذا العام، وبيانات يناير 2023 تؤكد على أن التوجه من قبل البنوك المركزية سيظل مستمر خلال هذا العام.