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سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2070 جنيها فى الصاغة

السبت، 18 مارس 2023 01:30 م
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2070 جنيها فى الصاغة اسعار الذهب
كتب - إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم بعد صعود الأسعار لمستويات 2070 جنيها للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، وذلك مع استمرار الطلب المتنامي على الذهب في السوق المصري، ويواصل السعر العالمي للذهب تسجيل مستوى مرتفع بارتفاع 6.5%.

 

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 1774 جنيها

عيار 21 يسجل 2070 جنيها

عيار 24 يسجل 2366 جنيهات

الجنيه الذهب 16560 جنيه

أونصة الذهب 1988 دولارا

 

وارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 11.3 % خلال هذا الأسبوع، حيث ارتفع الذهب من 1860 جنيها في تداولات السبت 11 مارس 2023 إلى مستويات 2070 جنيها في تداولات اليوم السبت 18 مارس 2023 لتبلغ قيمة الزيادة 210 جنيها وفق تقرير جولد بيليون ليسجل مستوى قياسي جديد وذلك في ظل الارتفاعات الحادة في أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية وسط إقبال غير مسبوق على الملاذ الآمن في الأسواق بعد تدهور القطاع المصرفي الأمريكي والمخاوف من انتقال العدوى إلى الأسواق الأخرى.

 

وذكر التقرير الفني، أن سعر الذهب ارتفع في مصر منذ بداية العام وحتى اليوم بنسبة 23.6%، وسط طلب متزايد على المعدن النفيس للتحوط من انخفاض العملة، أما بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه فلا يزال مستقر عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار، ليكمل أسبوعين تقريباً عند هذا المستوى.


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

أسعار سبائك الذهب

سعر سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب في مصر

سعر السبيكة الذهب

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