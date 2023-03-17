بايدن يدعو الكونجرس لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد مديرى البنوك المفلسة

كتب عبد الوهاب الجندى

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع المديرين التنفيذيين فى البنوك المفلسة.

وكتب بايدن على "تويتر": "عندما انهار بنكي "وادي السيليكون" و"سيجنيتشر بانكس"، اتخذنا خطوات لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي دون أي تكلفة على دافعي الضرائب، وحماية الوظائف والشركات الصغيرة".

وأضاف: "الآن يتعين على الكونجرس بذل المزيد من الجهد لمحاسبة كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك".

وأدت توابع انهيار بنك "سيليكون فالي" لاستمرار خسائر أسهم البنوك العالمية، إذ لم تفلح تأكيدات الرئيس الأمريكي جو بايدن وصناع السياسات الآخرين في تهدئة الأسواق، ودفعت لإعادة التفكير بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها للنظام المصرفي الأمريكي إلى نظرة "سلبية" من مستقرة، مشيرة إلى بيئة التشغيل سريعة التدهور.

وأوضحت الوكالة أنها اتخذت هذا القرار في ضوء سقوط ثلاثة بنوك، مما دفع المنظمين للتدخل يوم الأحد، بخطة لإنقاذ المودعين وغيرهم من المؤسسات التي تأثرت من الأزمة.