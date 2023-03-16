وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن زيارة يون إلى طوكيو وتستمر يومين مع زوجته كيم كيون تأتي بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي عن اقتراح تسوية نزاع بشأن تعويضات العمل في زمن الحرب حيث يسعى كيشيدا إلى قياس ما إذا كانت سول ستنفذ الحل بطريقة ثابتة.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه إذا تمكن كيشيدا ويون من إحراز تقدم بشأن القضية الرئيسية خلال اجتماعهما، فمن المتوقع أن يؤكدا استئناف زيارات قادة البلدين المتبادلة المعلقة منذ 12 عامًا.

ورجحت المصادر أن يتفق الزعيمان على استئناف المحادثات الأمنية الثنائية التي يشارك فيها مسؤولون بوزارتي الخارجية والدفاع في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، مع العلم بأنه هذه المحادثات عٌقدت آخر مرة في مايو 2018.