حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإيقاف البناء المخالف فى الإسكندرية

وفي هذا الصدد، شن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير، حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن منزل من البلوك الأبيض على مساحة 150م2 بالكيلو 46 قرية أبوصير.

وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، وتم إزالة أسوار من الطوب الأبيض بالكينج قبلى.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتم إزالة أعمال مخالفة بقريه أبيس، عبارة عن أسوار من الطوب الابيض بأرتفاع حوالى 3م وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وشهد حي العامرية أول برئاسة السيد موسي، حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف في المهد بقرية البيضا النهضة عبارة عن أسوار وغرفة داخلية وفك أبواب حديد وصاج بقطعة الأرض الكائنة بشارع الزعيم أمام مساكن البوسطة والتحفظ عليها وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، وتم إزالة عدد 6 حالات تعدي عبارة عن أبنية مخالفة وأسوار بعزب المراغي والتوفيقية وعزبه خطاب.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.