غلق 55 منشأة وضبط 1235 حالة إشغال فى حملات موسعة بالإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية ، حملات مكبرة في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة أستمرار حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، نفذت أحياء شرق والعجمي ومركز ومدينة برج العرب بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 55 منشأة، والتحفظ على عدد 1235 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 181 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 99 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية وذلك خلال أسبوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات الإجراءات الإحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.