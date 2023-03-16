وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي -في بيان اليوم" الخميس"- أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين وتوزر تمكنت من ضبط 65 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة وذلك في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بتونس.



وفي سياق آخر، أكد أن القوات تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من العناصر التكفيرية الفارة من العدالة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليهما بالسجن لمدة 4 سنوات لكل منهما، وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.