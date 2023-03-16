اليوم السابع
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الصحة: المتابعة الدورية كل 6 شهور من أهم عوامل الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى

الخميس، 16 مارس 2023 09:22 ص
الصحة: المتابعة الدورية كل 6 شهور من أهم عوامل الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن المتابعة الدورية كل 6 شهور، من أهم عوامل الاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدى .

وتابعت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن المتابعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة والتى تقدم كافة الفحوص بالمجان ، وفق أحدث البروتوكولات العالمية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة أن مبادرة صحة المرأة.  تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، بداية من سن 18 عامًا، مؤكدا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدى يساهم فى تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التى توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، داعيًا السيدات إلى الاطمئنان الدورى على حالتهن الصحية من خلال المبادرة المستدامة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدى، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات فى 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان، لافتًا إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة فى علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأضاف أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيرًا إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.


الصحة

مبادرة صحة المرأة

الوحدات الصحية

سرطان الثدى



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