تجنب هذه الأطعمة البيضاء إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل

يشير مصطلح "الأطعمة البيضاء" إلى الأطعمة المعالجة والمكررة ذات اللون الأبيض، مثل الدقيق والأرز والمعكرونة والخبز والمقرمشات والحبوب والسكريات البسيطة مثل سكر المائدة وشراب الذرة عالي الفركتوز، ومعظم هذه الأطعمة البيضاء غير صحية لأنها تميل إلى المعالجة بشكل مكثف، وغنية بالكربوهيدرات، وتفتقر إلى العناصر الغذائية، في هذا التقرير نتعرف على 3 أطعمة بيضاء يجب تجنبها لفقدان الوزن، بحسب موقع "Health".

1. الخبز الأبيض

الخبز الأبيض هو أحد الأطعمة التي يجب تجنبها وليس هذا فقط ولكن الدقيق الأبيض والبسكويت والمعجنات وحبوب الإفطار هي أيضًا واحدة منها.

تتم إزالة معظم الألياف والفيتامينات والمعادن الموجودة في بذرة ونخالة الحبوب أثناء عملية الطحن لإنتاج دقيق الخبز المكرر لذلك ، إذا كان هدفك هو فقدان الوزن ، فإن الإقلال من تناول الخبز الأبيض وأطعمة الحبوب المكررة الأخرى قد يحسن فرصك في النجاح.

بدلاً من تناول الخبز الأبيض ، يمكنك التبديل إلى خبز الحبوب الكاملة لأنه لا يشجع على زيادة الوزن مثل تناول الخبز الأبيض.

2. السكر الأبيض

السكر هو الطعام الأبيض الذي يجد الكثير من الناس صعوبة في الإقلاع عنه تجنب السكر المعالج لأنه يزيد تكوين الدهون ويسبب أمراض القلب، ويرفع مستويات الكوليسترول الخطيرة ، ويضعف قدرتك على تنظيم الشهية (يخل بتوازن هرمونات الجوع والشبع).

يزيد استهلاك السكر من الحاجة إلى حلويات إضافية، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان.

إذا كنت تواجه مشكلات في التخلص من السكريات المضافة من نظامك الغذائي ولكنك تحب الحلويات، فاختر مصادر السكر الطبيعية من الأطعمة الكاملة مثل الفاكهة.

السكريات الطبيعية البسيطة والسكريات المضافة للفواكه متشابهة كيميائيًا.

يمكن استخدام السكر البني أو الستيفيا أو العسل كبدائل بسيطة للسكر المكرر عند مقارنتها بالسكر الأبيض ، فإن هذه الخيارات صحية.

3. الأرز الأبيض

مثل المعكرونة البيضاء والخبز ، الأرز الأبيض هو شكل من أشكال الحبوب المكررة.

يتحول الأرز الأبيض من الحبوب الكاملة إلى الأرز الأبيض النشوي المنفوش الذي ربما تكون معتادًا عليه أثناء عملية الطحن عن طريق إزالة النخالة والبذرة.

يحتوي الأرز الأبيض على الكثير من السعرات الحرارية والكربوهيدرات ولكن ليس بالضرورة أن يكون له خصائص غذائية سيئة أو غير صحية.

بسبب نقص البروتين والألياف ، من السهل تناول الأرز الأبيض بشكل خاص ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو عدم انتظام نسبة السكر في الدم. يعتبر الأرز الأبيض جيدًا عندما يتم تناوله بكميات محدودة ويتم دمجه مع الكثير من الخضار والبروتين لجعله أكثر تغذيةً وتعقيدًا.

قبل طحنه ، يعتبر الأرز الأبيض مجرد أرز أبيض ، في حين أن الطحن يمكن أن يطيل العمر الافتراضي للأرز ، كما أنه يدمر الألياف والفيتامينات والمعادن التي تجعل الأرز البني غنيًا بالمغذيات.

بدائل الأرز الأبيض الأكثر كثافة بالمغذيات تشمل أرز الكينوا والشعير والقرنبيط.