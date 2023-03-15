فريق مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادى الجديد يفوز بجائزة التميز الحكومى

حصل فريق عمل مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادى الجديد، على أفضل خمسة مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقة التميز الحكومى لعام 2023 فئة التميز الفردى، والذى يضم كلا من الدكتور جبيلى عبد المقصود محمود أبو الخير أستاذ الحفريات الفقارية المساعد بجامعة الوادى الجديد، ومحمد كامل محمد موسى باحث بمركز الحفريات الفقارية، وأحمد على حامد شاكر باحث ماجستير، وداليا جمال أحمد وهبة باحثة ماجستير، وهبه فرحات محمد على أخصائى ترميم بالمركز.

وكانت محافظة الوادى الجديد، حققت 3 مراكز متقدمة فى جوائز مسابقه جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثالثة حيث فازت قرية القصر بمركز الداخلة على المركز الأول كأفضل قرية على مستوى الجمهورية، كما حصلت مدينة الداخلة على المركز الثانى لأفضل مدينة على مستوى الجمهورية، وحصلت المهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالوادى الجديد، على جائزة أفضل موظفة على مستوى الجمهورية.

ويهتم مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادى الجديد بشكل كبير بكتابة وتسجيل التاريخ الطبيعية بالصحراء الغربية وخاصة منطقة الوادى الجديد، حيث اسفرت الاكتشافات الأخيرة عن تسجيل عدد كبير من والكائنات البحرية التى عاشت بالبحر التيثى القديم والتى امتد لمسافات كبيرة بالصحراء الغربية بمصر منذ أكثر من 70 مليون سنة.

ومن أهم هذه الاكتشافات هياكل الزواحف البحرية لأول مرة بقارة افريقيا بالإضافة إلى العديد من أنواع الأسماك وأسنان القرش والتى تحكى شكل الحياة القديمة والظروف الطبيعية التى شكلت الحياة خلال تلك العصور الجيولوجية القديمة.

ويعرض المركز هذه الاكتشافات بعد تجهيزها للعرض بمركز الحفريات الفقارية بمقر جامعة الوادى الجديد، كما يهتم أيضا بنقل ثقافات المجتمعات المحلية بمحافظة الوادى الجديد ليتمكن الجميع من التعرف على تلك الثقافات الاصيلة التى ننبهر بها أثناء رحلات فريق المركز الجيولوجية بربوع محافظة الوادى الجديد.

ويدعم المركز محاولة مزج الحرف اليدوية والفن الأصيل الذى يتمتع به عدد من سكان الوادى الجديد بالتاريخ الطبيعى عن طريق النحت واللوحات الفنية التى سوف تحكى تاريخ الحياة القديمة على لوحات الرمال أو على شكل منحوتات من مخلفات النخيل والاخشاب، كما ينظم الرحلات الجيولوجية من قبل متخصصين وذلك للتعرف على التاريخ الجيولوجى للصحراء الغربية بمصر وكذلك التعرف على الطبيعة الخلابة لواحات الوادى الجديد وثقافات السكان المحليين وزيارة مواقع التراث الثقافى والطبيعى بالمحافظة.