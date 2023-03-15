"الوطنية للطوارئ" بالإسماعيلية تحصد المركز الثانى بجائزة التميز الحكومى

الإسماعيلية- صبرى غانم

حصد فريق المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية المركز الثانى فى جائزة التميز الحكومى لعام 2022 كأفضل فريق عمل حكومى وذلك نظرًا للجهد الفعال والأداء المتميز للفريق.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز التميز الحكومى فى دورته الثالثة والذى عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة عدد من الوزراء واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وعدد من المحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية ووفد ممثلى دولة الإمارات العربية الشقيقة.

ومن جانبه، أشاد بشارة بجهود فريق عمل الشبكة فى التعامل مع الأزمات والكوارث لحماية الأفراد وتقليل الخسائر البشرية والمادية وذلك من خلال خطط وسيناريوهات موضوعة مسبقًا لمواجهة أى أزمات أو كوارث.

وأكد اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة أن الفريق يعمل بشكل متواصل مع المركز الرئيسى ويتم الاستجابة السريعة لأى بلاغ يرد إليهم والتعامل معه على وجه السرعة.

كما حصد مكتب بريد الشيخ زايد المركز الثانى فى جائزة التميز الحكومى لعام 2022 فى فئة مكاتب البريد.

ومن الجدير ذكره، أن جائزة التميز الحكومى تنقسم إلى فئتين من الجوائز الفرعية تتضمن جوائز للتميز المؤسسى وأخرى جوائز للتميز الفردى فضلًا عما تم إضافته من فئات جديدة.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة من أجل تطوير الخدمات الحكومية للمواطنين وتعزيز معدلات رضاء المواطنين عن تلك الخدمات.

يأتى ذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجهاتها بتنمية الكوادر البشرية بالجهاز الإدارى وخلق مناخ تنافسى إيجابى وإبداعى بين العاملين من أجل خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2023" والتى تقضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعَّال يساهم فى تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.