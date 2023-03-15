اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 05:29 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزرات.. وزير النقل: 5 مليارات دولار عوائد متوقعة من تطوير ميناءى السخنة والدخيلة

الأربعاء، 15 مارس 2023 05:00 م
حصاد الوزرات.. وزير النقل: 5 مليارات دولار عوائد متوقعة من تطوير ميناءى السخنة والدخيلة كامل الوزير وزير النقل

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

وزير النقل: 5 مليارات دولار عوائد متوقعة من تطوير مينائي السخنة والدخيلة

وزيرة التضامن تعلن غدا أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023
وزير التعليم يفتتح غدا مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
لجان الإدارة تعقد مقابلات للأعضاء استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2023
بدء الإجراءات التنفيذية لتعيين المعلمين الجدد بعد انتهاء التدريبات
القوى العاملة: حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل فى محافظة الوادى الجديد
وزير التعليم: الهدف من تدريب المعلمين الجدد إكسابهم المعرفة والمهارات
كلية الإعلام بجامعة الأزهر تعلن 6 إبريل امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى

 


النقل

الاوقاف

البيئه

التربيه والتعليم

التعليم العالى

القوى العامله

الازهر



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