حصاد الوزرات.. وزير النقل: 5 مليارات دولار عوائد متوقعة من تطوير ميناءى السخنة والدخيلة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير النقل: 5 مليارات دولار عوائد متوقعة من تطوير مينائي السخنة والدخيلة
وزيرة التضامن تعلن غدا أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023
وزير التعليم يفتتح غدا مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
لجان الإدارة تعقد مقابلات للأعضاء استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2023
بدء الإجراءات التنفيذية لتعيين المعلمين الجدد بعد انتهاء التدريبات
القوى العاملة: حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل فى محافظة الوادى الجديد
وزير التعليم: الهدف من تدريب المعلمين الجدد إكسابهم المعرفة والمهارات
كلية الإعلام بجامعة الأزهر تعلن 6 إبريل امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى
"القوى العاملة": مفاوضة جماعية ناجحة تحقق مطالب العاملين بإحدى الشركات
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