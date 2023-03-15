اليوم السابع
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التعليم العالى تعلن نتائج بطولة الكانوى الكياك للجامعات والمعاهد العليا

الأربعاء، 15 مارس 2023 01:12 م
التعليم العالى تعلن نتائج بطولة الكانوى الكياك للجامعات والمعاهد العليا بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للكانوي الكياك
كتب محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للكانوى الكياك فى نادى جامعة القاهرة للتجديف، بمشاركة 75 طالبًا وطالبة من 6 جامعات (القاهرة - حلوان - عين شمس - الإسكندرية - اليابانية - التعليم العالى)، والتى أقيمت برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.
 
وجاءت النتائج النهائية للبطولة..
 
- المركز الأول: جامعة القاهرة.
- المركز الثاني: جامعة حلوان.
- المركز الثالث: جامعة الإسكندرية.
 
يذكر أن البطولة أقيمت تحت إشراف الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، والكابتن بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود.ياسر مبروك، مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد الرياضي للجامعات، و محمد عبد السلام، مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد سليمان، مدير نادى جامعة القاهرة للتجديف.

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