وزيرة البيئة: مراجعة ودراسة تقييم الأثر البيئى فى مجمع الأسمدة الأزوتية

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراجعة ودارسة تقييم الأثر البيئي في مجمع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة مع الشركة المنفذة، موضحة: "وافقنا التوسعات، والتأكيد على ترشيد استخدام الطاقة وتقليل الحرارة يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة".

وأضافت خلال تعليق لها على دور البيئة في تنفيذ المشروعات الجديدة ضمن فعاليات افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "خلال هذا المشروع يتم إعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة لترشيد المياه، وللمرة الثالثة نضمن معالجة المياه"، مشيرة إلى أن الدخان الذي ظهر في الفيلم التسجيلي غير مخالف للمعايير البيئية، وهو عبارة عن عملية تنفيس وهناك رصد ذاتي، وسوف يتم ربطه على الشبكة القومية للجزء الصناعي".