اليوم السابع
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بدء الإجراءات التنفيذية لتعيين المعلمين الجدد بعد انتهاء التدريبات

الأربعاء، 15 مارس 2023 02:15 م
بدء الإجراءات التنفيذية لتعيين المعلمين الجدد بعد انتهاء التدريبات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك تدريبًا آخر خاص باللياقة الذهنية والبدنية عقب هذا التدريب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحا أنه بعد اجتياز هذه التدريبات يتم البدء فى الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعيين بالتنسيق مع المديريات التعليمية. 
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط تدريب المعلمين الجدد تربويا، موضحة أن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، تتناول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، واستراتيجيات التدريس، والتكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، واستخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.
 
وأكد الدكتور رضا حجازى أن هذه المسابقة تعتبر تلبية لاحتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام، انتهت المرحلة الأولى منها، حيث بلغ أعداد الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) 28176 متقدمًا بنسبة 94% من إجمالى المستهدف 30 ألفًا.
 
وأضاف الوزير أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد، حيث سيتم إخطار المديريات التعليمية بضوابط وإجراءات برنامج التأهيل التربوى.

التربية والتعليم

بدء البرنامج التأهيلي التربوى للمعلمين

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

اخبار مصر



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