تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "طلائع حسم الثانية" لجلسة 10 أبريل المقبل

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم تأجيل محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بتكوين جماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة فى القضية المعروفة باسم "طلائع حسم الثانية"، لجلسة 10 ابريل لحضور محامى المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها تولى المتهم الأول والثانى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة.

كما وجه لمتهمين آخرين خارج البلاد وداخل البلاد تهم التخطيط لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى طلائع حسم ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.