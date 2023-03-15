إزالة فورية لـ3 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 590م2 بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، على ضرورة تكثيف الأنشطة والجهود المبذولة يومياً للتصدى لمختلف أشكال التعديات على أملاك الدولة ورفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة أولاً بأول، وذلك حفاظاً على الوجه الحضارى والجمالى بجميع المراكز والمدن.

ومن جانبه، أوضح شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأنه تم تنظيم حملة لإزالة حالتين لتعديات فى المهد بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 370 م2 بمنطقة النجاجرة غرب، كما تم استكمال أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات الأتربة والقمامة بنطاق حى شرق بناحية كوبرى الإصلاح البحرية الجديد، كما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة العميد عادل شرشر بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 220 م2.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة بإشراف علاء ممدوح نائب رئيس المدينة، أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف وإشغال للطريق العام بمناطق الصداقة القديمة وطريق السماد بحى شرق، حيث تم إلقاء القبض على المتعدى بالبناء المخالف بمنطقة الصداقة القديمة بواسطة قوات شرطة قسم ثان لعرضه على النيابة للتحقيق ، كما إنه جارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المحددة ضد هذه المخالفات والقائمين بالتعديات وذلك لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون بالشكل المطلوب.