موسكو: حادث المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود "عمل استفزازى"

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الروسية، إن حادث المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود "عمل استفزازي"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت السلطات الروسية :لا نسعى إلى المواجهة مع الولايات المتحدة، ولا نسعى للصراع مع أمريكا ونحرص على بناء علاقات جيدة معها.

وقبلها أكد الجيش الأمريكي، أنه لم يعثر على بقايا الطائرة المسيرة بالبحر الأسود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وقالت السلطات الأمريكية، إن مبعوثها في موسكو بعث رسالة قوية للخارجية الروسية، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه تم إبلاغ الحلفاء والشركاء بتفاصيل الحادث.

وفى وقت سابق قال وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن طائرة مقاتلة روسية اصطدمت بجزء من مسيرة عسكرية أمريكية ما أجبرنا على إسقاطها فوق البحر الأسود، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن المسيرة الأمريكية كانت تنفذ عملية استطلاع في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود، وأن التصادم وقع بعد تعقب مقاتلتين روسيتين المسيرة الأمريكية بطريقة غير مهنية أو آمنة.