الدوما الروسي يتبنى قانونا لتجريم تشويه سمعة المشاركين في العملية العسكرية

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تبنى مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون ينص على المسؤولية الجنائية لتشويه سمعة أي مشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بما في ذلك المتطوعين.



وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الصياغة الحالية للقانون تجرم تشويه سمعة المشاركين في العملية العسكرية وتصل عقوبتها خمس سنوات وللحالات التي يسفر فيها التشويه عن موت أو اضطراب جماعي تصل العقوبة إلى سبع سنوات.



يذكر أن روسيا أعلنت في الرابع والعشرين من فبراير 2022 بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ما قوبل بتنديد واسع من الولايات المتحدة وحلفائها وفرض عقوبات على موسكو وتقديم دعم عسكري ومالي إلى كييف.



من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين" دميتري بيسكوف، اليوم ، إن روسيا لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي واختصاصها.



جاء ذلك خلال تعليق المتحدث باسم الرئاسة الروسية على احتمالية بحث محكمة الجنايات الدولية في قضيتين بحق روسيا الاتحادية حول الأزمة الأوكرانية وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم" الإخبارية.



وأضاف بيسكوف: "نحن لا نعترف بمحكمة الجنايات الدولية، ولا نعترف باختصاصها أو سلطتها، هكذا نتعامل معها"، مشيرا إلى أن بلاده لم تكل على مر السنين من لفت الانتباه إلى حقيقة أن أيا من المؤسسات والمحاكم الدولية والمجتمع الدولي بشكل خاص، حتى تلك التي لا تعترف بها موسكو، لم تكلف نفسها عناء النظر في الانتهاكات المستمرة من قبل القوميين الأوكرانيين تجاه المدنيين في دونباس الذين تعرضوا لشتى أنواع الظلم والاضطهاد والقتل، وتدميرهم للبنى التحتية في هذه المناطق.