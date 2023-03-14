اليوم السابع
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بوتين: العملية العسكرية فى أوكرانيا "معركة وجود" لروسيا

الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:46 م
بوتين: العملية العسكرية فى أوكرانيا "معركة وجود" لروسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن العملية العسكرية في أوكرانيا هي من أجل الشعب الروسى الذي يعيش في تلك الأراضي و"معركة وجود" للدولة الروسية.
 
وأضاف في حديث لعمال مصنع تابع لقطاع الطيران المدني في بورياتيا شرقي البلاد، إن "خصومنا سيخلقون مشاكل لنا في المدى المتوسط، وهذه المخاطرة موجودة".
 
وأضاف أن الشركات الغربية التي تركت روسيا كانت تعتقد أن كل شيء سينهار، ولكن هذا لم يحدث، واعتبر أن "السيادة الاقتصادية لروسيا، هي نتيجة كبيرة للعام الماضي".
 
وشدد على أن أساس الاستقرار الروسي "أقوى مما كان أي أحد يعتقد"، وأضاف أن النظام المالي أصبح أقوى، وأن مستوى المبيعات يرتفع في السوق المحلية.
 

روسيا

فلاديمير بوتين

العملية العسكرية فى أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا



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