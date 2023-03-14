اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 مارس 2023 05:05 م
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منحة 300 جنيه للعاملين بالديوان العام بجنوب سيناء بمناسبة العيد القومى وشهر رمضان

الثلاثاء، 14 مارس 2023 04:16 م
منحة 300 جنيه للعاملين بالديوان العام بجنوب سيناء بمناسبة العيد القومى وشهر رمضان جانب من الاجتماع
جنوب سيناء - ياسر عامر

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ترأس خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الاجتماع الدوري الأسبوعي للإدارات المالية بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة ومديري الإدارات المالية وشركة مياه الشرب والمعنيين، اليوم، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ.
 
تابع المحافظ خلال الاجتماع مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023 ووجه بسرعة الانتهاء من المشروعات  بجميع المدن وإعداد الختاميات النهائية، كما تابع المحافظ خلال اللقاء متحصلات صندوق الإسكان الاجتماعي، وصندوق تنشيط السياحة بالمحافظة، كما تابع خطة الانتقال لمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ.
 
وقرر محافظ جنوب سيناء تخصيص تكاليف الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة لتوفير السلع الغذائية ( 2 طن أرز، 6 طن سكر، 2 طن زيت، 2 طن دقيق) لتوزيعها على الأسر الأكثر والمستحقين بالمجان في إطار خطة المحافظة لدعم المواطن بمناسبة الاحتفال بالذكرى 34 لاسترداد طابا، وشهر رمضان المعظم.
 
وفي نفس السياق، قرر صرف منحة مالية قدرها 300 جنيه لجميع العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن بمختلف فئاتهم، وتوزيع 5000 كجم بلح بمناسبة رمضان المعظم، بالإضافة كراتين مواد غذائية من مساهمة المجتمع المدني.

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

اجتماعات دورية

الإدارات المالية

العيد القومي

استعدادات شهر رمضان

منحة مالية للعاملين

مشروعات الخطة الاستثمارية

مدينة شرم الشيخ



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