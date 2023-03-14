محافظ جنوب سيناء يتابع حالة الطقس وسقوط الأمطار عبر أجهزة الشبكة الوطنية

جنوب سيناء _ ياسر عامر

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تعليمات مشددة اليوم برفع حالة الاستعداد بجميع مدن المحافظة وتفعيل غرف العمليات الفرعية بها، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك تزامنا مع حالة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة علي أنحاء متفرقة من المحافظة، حيث كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميدانى المستمر وتكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

كما أصدر المحافظ تعليماته لرئيس، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالدفع بعدد من سيارات كسح المياه لنزح أية تراكمات على الطرق الرئيسية والسريعة منعا لحدوث إعاقة مرورية.

ويتابع محافظ جنوب سيناء، علي مدار الساعة الموقف بجميع مدن المحافظة عبر أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة للتقارير المرسلة أولا بأول من مركز العمليات الرئيسي بالديوان العام.