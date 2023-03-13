8 معلومات عن خدمات العيادات الخارجية بمستشفى الصدر بالإسكندرية بعد افتتاحها

الإسكندرية -أحمد الزغبي

افتتحت مديرية الصحة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية للطب العلاجى العيادات الخارجية والعيادات المسائية المميزة، بمستشفى صدر كوم الشقافة أكبر مستشفيات أمراض الصدر على مستوى المحافظة، وذلك بعد غلقها فترة تجاوزت العامين وهيكلتها بشكل كلى لخدمة أهالى الإسكندرية بصفة عامة، فى إطار برنامج وزارة الصحة لتطوير المستشفيات.

وفيما يلى بعض المعلومات عن العيادات، والتخصصات ومواعيد العمل بها :

-عيادة السمنة والنحافة يومى الأحد والخميس، من الساعة 2 مساء وحتى الساعة 5 مساء

-عيادة تأهيل مرضى الصدر يوميا، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 مساء

-عيادة العلاج الطبيعى يوميا، ماعدا الجمعة، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 مساء

-توافر جهاز قياس كفاءة الرئتين لمرضى الصدر والمدخنين

-عيادة متلازمة ما بعد الكرونا، من يومى الاحد والثلاثاء، كل أسبوع من الساعة 2 مساء وحتى 5 مساء

-عيادة الباطنة، السبت -الأربعاء-الجمعة، من الساعة 2 مساء وحتى الساعة 5 مساء

-عيادة القلب يومى الاثنين والخميس، من كل أسبوع، الساعة 2 مساء، وحتى الساعة 5 مساء

-عيادة الصدر يوميا بمستشفى الصدر بكوم الشقافة

كانت الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية كانت أعلنت فى شهر نوفمبرالماضى، عن تشغيل العيادات المسائية التخصصية المميزة فى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على مراحل تحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيلة المديرية للطب العلاجي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ميرفت السيد وكيلة المديرية، أن عدد العيادات المسائية والمتميزة فى المستشفيات التابعة للمديرية، قد بلغ حتى الأن 65 عيادة تخصصية موزعة على 15 مستشفى، ويجرى العمل لزيادة عدد العيادات وإدخال تخصصات جديدة لتقديم خدمة متميزة لأهالى المحافظة.

افتتاح العيادات الخارجية للصدر



افتتاح العيادات الخارجية بمستشفي الصدر



العيادات الخارجية بمستشفي الصدر بكوم الشقافة



العيادات الخارجية



عيادات مستشفي الصدر