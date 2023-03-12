اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 11:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى الصدر بكوم الشقافة بعد إغلاقها عامين

الأحد، 12 مارس 2023 09:46 ص
افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى الصدر بكوم الشقافة بعد إغلاقها عامين افتتاح عيادات مستشفى الصدر بكوم الشقافة
الإسكندرية -أحمد الزغبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية للطب العلاجى الافتتاح التدريجى العيادات الخارجية والعيادات المسائية المميزة، بمستشفى صدر كوم الشقافة، بعد غلقها لفترة تتجاوز عامين.

 

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السيد مدير المستشفى، أنه تم اليوم افتتاح قسم العلاج الطبيعى، وعيادة تأهيل مرضى الصدر وأيضا عيادة الأمراض الصدرية بالإضافة إلى أربعة عيادات مسائية متميزة، وهى عيادة تغذية وعيادة القلب وعيادات ما بعد الكوفى عيادة الأمراض الباطنية.

 

وأوضح "السيد" أنه قد بدأ فى الفترة الصباحية يوميا عدا أيام العطلات الرسمية تشغيل عيادة تأهيل مرضى الصدر، وإعادة تشغيل خدمات العلاج الطبيعى (مركز الدكتور سمير خضر) علاوة على عيادة الامراض الصدرية، كما يبدأ من اليوم تشغيل أربعة عيادات متميزة فى الفترة المسائية من 2م إلى 8م وهى عيادة السمنة والنحافة يومى الأحد والخميس من كل أسبوع وعيادة متلازمة ما بعد كورونا يومى الأحد والثلاثاء، وعيادة الأمراض الباطنة أيام السبت والأربعاء والجمعة، وعيادة القلب يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع.

 

كانت الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية كانت أعلنت فى شهر نوفمبر من العام الماضى - عن تشغيل العيادات المسائية التخصصية المميزة فى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على مراحل تحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيلة المديرية للطب العلاجى.

 

من جانبها أوضحت الدكتورة ميرفت السيد وكيلة المديرية أن عدد العيادات المسائية والمتميزة فى المستشفيات التابعة للمديرية قد بلغ حتى الأن 65 عيادة تخصصية موزعة على 15 مستشفى، ويجرى العمل لزيادة عدد العيادات وإدخال تخصصات جديدة لتقديم خدمة متميزة لأهالى المحافظة.


أخبار الإسكندرية

مديرية الصحة

العيادات الخارجية

مستشفى الصدر

كوم الشقافة

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة

مستشفى الصدر بطنطا صرح طبى يخدم محافظات الدلتا.. 102 سرير و15 عناية مركزة

الإثنين، 27 فبراير 2023 03:00 ص

الصحة: تقديم الخدمة لـ 2.2 مليون مواطن بعيادات مستشفيات الصدر 2022

الأربعاء، 08 فبراير 2023 10:17 ص

محافظ كفر الشيخ: إنشاء مبنى للطوارئ والعناية بمستشفى الصدر ومده بخزان أكسجين

الأحد، 22 يناير 2023 03:23 م

الصحة تكشف أسباب الانسداد الرئوى وآليات العلاج بمستشفيات الصدر

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 03:23 م

الصحة: توفير أدوية بروتوكول علاج الفيروس المخلوى بمستشفيات الصدر

السبت، 03 ديسمبر 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة