افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى الصدر بكوم الشقافة بعد إغلاقها عامين

الإسكندرية -أحمد الزغبى

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية للطب العلاجى الافتتاح التدريجى العيادات الخارجية والعيادات المسائية المميزة، بمستشفى صدر كوم الشقافة، بعد غلقها لفترة تتجاوز عامين.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السيد مدير المستشفى، أنه تم اليوم افتتاح قسم العلاج الطبيعى، وعيادة تأهيل مرضى الصدر وأيضا عيادة الأمراض الصدرية بالإضافة إلى أربعة عيادات مسائية متميزة، وهى عيادة تغذية وعيادة القلب وعيادات ما بعد الكوفى عيادة الأمراض الباطنية.

وأوضح "السيد" أنه قد بدأ فى الفترة الصباحية يوميا عدا أيام العطلات الرسمية تشغيل عيادة تأهيل مرضى الصدر، وإعادة تشغيل خدمات العلاج الطبيعى (مركز الدكتور سمير خضر) علاوة على عيادة الامراض الصدرية، كما يبدأ من اليوم تشغيل أربعة عيادات متميزة فى الفترة المسائية من 2م إلى 8م وهى عيادة السمنة والنحافة يومى الأحد والخميس من كل أسبوع وعيادة متلازمة ما بعد كورونا يومى الأحد والثلاثاء، وعيادة الأمراض الباطنة أيام السبت والأربعاء والجمعة، وعيادة القلب يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع.

كانت الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية كانت أعلنت فى شهر نوفمبر من العام الماضى - عن تشغيل العيادات المسائية التخصصية المميزة فى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على مراحل تحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيلة المديرية للطب العلاجى.

من جانبها أوضحت الدكتورة ميرفت السيد وكيلة المديرية أن عدد العيادات المسائية والمتميزة فى المستشفيات التابعة للمديرية قد بلغ حتى الأن 65 عيادة تخصصية موزعة على 15 مستشفى، ويجرى العمل لزيادة عدد العيادات وإدخال تخصصات جديدة لتقديم خدمة متميزة لأهالى المحافظة.