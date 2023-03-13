محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف طريق أبو الغيط ومحور الباسوسية بالقناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية ، جولة ميدانية لتفقد مشروعي تطوير ورصف طريق أبو الغيط ومحور الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية وذلك في إطار جولات المحافظ اليومية بمُختلف مُدن المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية المُقررة.

واستهل "الهجان" جولته بتفقد أعمال رصف طريق "أبو الغيط - الحادثة بالقناطر الخيرية"، حيث تبدأ أعمال الرصف بطول حوالي 5360م طولي، وبعرض حوالي 19.5 متر، وتم الانتهاء من أعمال الرصف بطول 1 كيلو متر من كوبري الحادثة حتي محطة بنزين شركس وذلك ضمن خطة رد الشي لأصله وجاري التجهيز 4360م، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية، وسوف يتم البدء فى تجهيز الرش مادة moc لعمل الطبقة الرابطة في المرحلة الثانية، حيث شدد المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير تبدأ من ميدان السلام "كوبري الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، ويبلغ طوله 5.7 كيلو متر، ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18,5 متر، ويعتبر طريق أبو الغيط طريقا رئيسيا وحيويا، حيث يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي "القاهرة والمنوفية والجيزة".

كما تابع الهجان، أعمال تطوير ورصف المرحلة الثالثة والنهائية لأعمال تغطية محور الباسوسية بالقناطر الخيرية (أعمال رصف وتغطية) والتى بلغت 29 مليون جنيه، ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولي والثانية بلغت تكلفتها 178 مليون جنيه وبذلك تصبح التكلفة الاجمالية للمشروع 207 مليون جنيه، وذلك لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية السياحية، حيث سيعد مدخل القناطر الخيرية من اتجاه الدائري وسوف يخدم القادمين من محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية، ومن الجدير بالذكر ان محافظ القليوبية قد قام بالتنسيق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى فى استكمال تغطية ترعة الباسوسية بمسافة 3100 م، حيث تبدأ التغطية من الطريق الدائرى حتى مدخل قرية أبو الغيط، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين محافظة القليوبية والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وتفقد المحافظ، وضع الطبقة الرابطة بطول 2800متر وعرض 20متر، وجاري تجهيز طبقه ربط ل 300 متر بعرض 18 متر، مؤكدا أن الطريق سيكون بديل لطريق قرية "باسوس - القناطر الخيرية"، مما يسهل حركة المرور على المواطنين، وقد تم الإنتهاء من تغطية الترعة بالكامل بطول (5.7) كيلو متر، كما تم الإنتهاء من أعمال المرافق (الكهرباء - المياه)، ورفع مطابق الصرف الصحي والتربة الزلطية ومصارف الأمطار، ويليها الطبقة السطحية وذلك بعد الإنتهاء تماماً من الأرصفة الجانبية وصب البلدورات، كما تم توريد حوالي 480 متر بلاط انترلوك وجارى العمل بباقى القطاع.

كما وجه المحافظ، بالتنسيق مع إدارة المرور لعمل مطب صناعي مطابق للمواصفات القياسية في مواقع مختلفة أمام المدارس لتأمين عبور المواطنين ومنع حوادث السير، بالإضافة إلى تكثيف العمل للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت لسهولة الحركة المرورية وإحداث نقلة نوعية بمدينة القناطر الخيرية.

وجاءت الجولة بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق بالقليوبية.