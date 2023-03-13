قوافل حياة كريمة العلاجية الشهرية تبدأ أعمالها بقرى مدينة الشلاتين اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ اليوم الأثنين، أعمال القوافل العلاجية الشهرية، بقريتى رأس حدربه، وادلديت، التابعتين لمدينة الشلاتين، لمدة يومين اليوم وغدا، بعد أن انتهت من أعمالها خلال اليومين الماضيين بقرية أبو رماد، التابعة لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، ضمن خطة القوافل العلاجية خلال مارس الجارى.

ومن المقرر أن تستغرق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة يومين بقرى رأس حدربه، وادلديت، اليوم وغدًا، ومن المقرر ان تنطلق منهما إلى مركز صحة الأسرة بمرسى علم يومي 15 و16 مارس الجارى، ومن مرسى علم إلى قرية أن الحويطات بسفاجا، ومنها إلى قرية الزعفرانة شمالاً، بمدينة رأس غارب.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقري البحر الأحمر خلال شهر مارس الجارى يومي 5 و6 مارس بمنطقة الجرف بمدينة القصير، ثم انتقلت بعد ذلك إلى منطقة المستعمرة بنفس المدينة واستغرقت فيها يومى 7 و8 مارس، ومن مدينة القصير إلى حلايب أقصى الجنوب حيث تم إجراء الكشف وصرف العلاج للمواطنين فيها يومى 9 و10 مارس، ثم قرية أبو رماد يومى 11 و12 مارس .

وتضم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة جميع التخصصات المختلفة وكذلك يتم خلالها التحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر للمريض وإجراء الفحوصات والأشعة وصرف العلاج من خلالها مجانا، حيث تطوف القوافل قرى ومدن محافظة البحر الأحمر شهريا، تنفيذا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.