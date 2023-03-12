الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص تتابع مشروعات القطاعات الخدمية بـ"حياة كريمة"

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف تطوير 192 قرية، و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية في أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية، وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

ففي مركز ومدينة أبوقرقاص، تابعت الوحدة المحلية جهودها، في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بدائرة المركز، ضمن مبادرة حياة كريمة، بهدف تكثيف الجهود وتسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال مع الالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضماناً للانتهاء وتسليم المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

من جانبه، تابع جلال ابو سداح رئيس مركز ابوقرقاص، أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى، والتى تضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي ومجمع زراعي ، وكذلك الاعمال الانشائية لمحطات المعالجة وبعض المدارس و مراكز الشباب و محطة المياه و الوحدة الصحية بالوحدة المحلية بقرية بنى عبيد والقرى التابعة ، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية خلال تنفيذ المشروعات مع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها حتى يتم الانتهاء من المشاريع في كافة القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.

وفى سياق مختلف، تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع، والعمل على توفيرها والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وفى هذا السياق، أعلن عامر طه رئيس مركز ديرمواس، عن تنفيذ حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، أسفرت عن تحرير 6 مخالفات، حيث تم تحرير 4 محاضر لمحلات بيع اللحوم بسبب الذبح خارج المجازر وتم ضبط 40 كيلو جرام لحوم، بالإضافة إلى تحرير محضرين لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ومن جانب آخر، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا، أعمال تركيب بلاط الانترلوك بحي جنوب المدينة حيث تتم الأعمال تحت إشراف وتنفيذ مديرية الطرق مع الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الرصف.