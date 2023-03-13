تعليم المنوفية: بدء تدريب 1119 من المعلمين الجدد فى 5 مدارس بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

أكد محمد صحصاح مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، أنه تم توفير أماكن التدريب للمعلمين الجدد لمسابقة الـ 30 ألف معلم من شاشات عرض وأجهزة كمبيوتر لاستكمال التدريب، وتم إجراء إمتحان لكافة المعلمين الجديد فى بداية اليوم .

وأضاف مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص " لليوم السابع" ، أنه طبقا لتوجيهات الدكتور محمود الاولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن التدريب يجرى بقاعات تدريب بمدارس المتميزة الرسمية ، المشاعر الثانوية العسكرية، ، الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية، الشهيد ياسر فريج الثانوية بنات ، التجارة المتقدمة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لعدد 1119 معلما فصل ورياض أطفال.

وأشار صحصاح، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات لتأهيل المعلمين الجدد على وظيفة معلم فصل ، ورياض أطفال، لإتمام التدريب للمعلمين الجدد والتى تستمر لمدة أربعة أيام.