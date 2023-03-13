تعليم المنوفية: بدء تدريب 1119 من المعلمين الجدد فى 5 مدارس بشبين الكوم

أكد محمد صحصاح مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم توفير أماكن التدريب للمعلمين الجدد لمسابقة الـ 30 ألف معلم من شاشات عرض وأجهزة كمبيوتر لاستكمال التدريب، وتم إجراء إمتحان لكافة المعلمين الجديد فى بداية اليوم .
وأضاف مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص " لليوم السابع" ، أنه طبقا لتوجيهات الدكتور محمود الاولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن التدريب يجرى بقاعات تدريب بمدارس المتميزة الرسمية ، المشاعر الثانوية العسكرية، ، الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية، الشهيد ياسر فريج الثانوية بنات ، التجارة المتقدمة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لعدد 1119 معلما فصل ورياض أطفال.
وأشار صحصاح، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات لتأهيل المعلمين الجدد على وظيفة معلم فصل ، ورياض أطفال، لإتمام التدريب للمعلمين الجدد والتى تستمر لمدة أربعة أيام.
المعلمين الجديد أثناء التدريب
تدريب المعلمين الجدد بمحافظة المنوفية
جولة لمدير التعليم العام أثناء تدريب المعلمين الجدد
مدير التعليم العام أثناء متابعة التدريب
مدير التعليم العام يتابع التدريب
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