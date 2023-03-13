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الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء الدنمارك

الإثنين، 13 مارس 2023 11:10 ص
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء الدنمارك الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، "ميتا فريدركسن" رئيسة وزراء الدنمارك، التي تقوم بزيارة لمصر لمدة ثلاثة أيام.
 
 

السيسي

الرئيس السيسي

الدنمارك

رئيس وزراء الدنمارك

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