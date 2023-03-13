الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء الدنمارك

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، "ميتا فريدركسن" رئيسة وزراء الدنمارك، التي تقوم بزيارة لمصر لمدة ثلاثة أيام.
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء الدنماركالإثنين، 13 مارس 2023 11:10 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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