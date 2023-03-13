الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية وحالة تقلبات جوية تبدأ من مطروح والسلوم

كتب محمود راغب

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى عودة الأجواء الشتوية، حيث تبدأ حالة من التقلبات الجوية علي أقصى الساحل الغربي عند (مطروح والسلوم) صباحا بسقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد في بعض الاحيان.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية : ولكن الأجواء تكون مختلفة تماما في ساعات الصباح علي القاهرة، حيث تتأثر القاهرة وشمال الصعيد برياح جنوبية تؤدي الي ارتفاع درجات الحرارة ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 28 درجة؛ ولكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة مع دخول الليل كما يوجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من ( القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد )، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية و جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تغزر أحيانا على السلوم ومطروح ، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية يصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.