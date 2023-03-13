اليوم السابع
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إصابة شاب بطلق ناري في قرية السمطا بقنا

الإثنين، 13 مارس 2023 10:05 م
إصابة شاب بطلق ناري في قرية السمطا بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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أصيب شاب، اليوم الإثنين، بطلق ناري في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وذلك بسبب خلافات مع آخر.

تلقى اللواء مدير أمن قنا،إخطارا يفيد إصابة شاب بطلق ناري بعد خلافات نشبت مع آخر بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتبين إصابة إصابة علا.م، 26 عاما، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
وكان أصيب طالب، اليوم الإثنين، بطعنات وجروح بعد التعدي عليه من قبل 4 أشخاص بالأسلحة البيضاء بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات  يفيد إصابة طالب بطعنات بعد التعدي عليه من 4 أشخاص بالأسلحة البيضاء، وتبين إصابة مختار.ن.l، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وجار تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الواقعة.
 
تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الطالب إلى مستشفى فرشوط المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

 


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