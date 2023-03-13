إصابة شاب بطلق ناري في قرية السمطا بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة طالب بطعنات بعد التعدي عليه من 4 أشخاص بالأسلحة البيضاء، وتبين إصابة مختار.ن.l، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وجار تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الطالب إلى مستشفى فرشوط المركزي، لتلقي العلاج اللازم.