إصابة طالب بعدة طعنات بعد التعدي عليه من قبل 4 أشخاص بالأسلحة البيضاء في قنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة طالب بطعنات بعد التعدي عليه من 4 أشخاص بالأسلحة البيضاء، وتبين إصابة مختار.ن.l، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وجار تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الطالب إلى مستشفى فرشوط المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وكانت قررت جهات التحقيق بقنا، استخراج جثة طالب وذلك بعد أسبوع من دفنه، في قرية أبومناع قبلي، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد العثور على جثة محمد محمود سعد الدين، 16 عامًا، بقرية أبو مناع قبلي بدشنا، وتم دفنه منذ أسبوع.

وأمرت جهات التحقيق باستخراج الجثة للتأكد إذا كان وراءها شبهة جنائية أو وفاة طبيعية، كما تم استدعاء عائلة الطالب والمغسل وبدء التحقيق معهم حول الواقعة.