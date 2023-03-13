السيطرة على حريق في محصول قصب سكر بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب في محصول قصب السكر بقرية القارة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، اخطارًا من الحماية المدنية بورود بلاغ من الأهالي يفيد نشوب حريق في مساحة من محصول قصب السكر بقرية القارة في مركز أبوتشت.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بأبوتشت تحت إشراف العميد مدير إدارة الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب في مساحة تبلغ نصف فدان من محصول قصب السكر على مصرف سلام بالطريق الزراعي في قرية القارة بمركز أبوتشت.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده.