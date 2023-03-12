يونيسيف: الرضاعة الطبيعية تساعد على وقاية الأطفال من الأمراض المعدية الشائعة

كتبت هند المغربي

ألقت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، اليوم، كلمة افتتاحية عبر الفيديو، في المؤتمر العالمي الرابع للرضاعة الطبيعية المنعقد في القاهرة في الفترة من 12 حتى 14 مارس، والذي تنظمه الشبكة الدولية لتغذية الرضع في العالم العربي ( IBFAN) تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبدعم من يونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، والجمعية المصرية لاستشاريي الرضاعة الطبيعية، ومكتب الشارقة صديقة للطفل.

وقد قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف في تصريحاتها: "بغض النظر عن مكان ولادة الأطفال في العالم، فإن الرضاعة الطبيعية تمنحهم أفضل بداية في الحياة، فهي تساعد على وقاية الأطفال من الأمراض المعدية الشائعة، والتي يمكن أن تهدد حياتهم. كما تعزز الرضاعة الطبيعية جهاز المناعة لدى الأطفال وتحد من خطر إصابتهم بالسمنة ومرض السكري. وهي تمد الأطفال بالعناصر الغذائية التي تحتاجها أجسامهم وعقولهم للنمو وتطوير ما لديهم من إمكانات على نحو كامل.

ووفقًا ليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، بلغت نسبة الأطفال الرضع، الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر ويحصلون على رضاعة طبيعية مطلقة، 48 في المائة، بزيادة تبلغ 10 في المائة عن العقد الماضي، وهي بذلك تقترب من الهدف الذي حددته جمعية الصحة العالمية والبالغ 50 في المائة بحلول عام 2025.

ومع ذلك، في عام 2021، تم حصول أقل من نصف الأطفال حديثي الولادة على الرضاعة الطبيعية في أول ساعة من حياتهم... ولا يزال تمويل الجهات المانحة المقدم للبرامج الداعمة للرضاعة الطبيعية غير كافٍ...وهناك 10 في المائة فقط من البلدان في جميع أنحاء العالم توفر الحد الأدنى الموصى به لإجازة الأمومة، والذي يمثل التمتع بـ 18 أسبوعًا إجازة مع كامل الأجر... وتسن 20 في المائة فقط من البلدان تشريعات تفرض إجازات مدفوعة الأجر ومرافق للتمريض.

وناشدت يونيسف الحكومات والجهات المانحة وشركاء المجتمع المدني تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها. وينبغي أن تشمل هذه الجهود زيادة الاستثمار في الخدمات المقدمة للأمهات، وتزويد العاملين في مجالي الصحة والتغذية بالتعليم والتدريب والمهارات اللازمة لتوفير الدعم العملي للرضاعة الطبيعية... وتنفيذ سياسات مواتية للأسرة بحيث يتوفر للأمهات الوقت والمكان اللازمين للرضاعة الطبيعية بغض النظر عن مكان وجودهن.

ويضم المؤتمر العالمي الرابع للرضاعة الطبيعية جميع الشركاء الداعمين المعنيين بصحة الأم والطفل والتغذية. كما تدعم يونيسف حضور 100 شخصية مصرية من الخبراء في مجال الرضاعة الطبيعية ، فضلًا عن صناع القرار من الحكومة والمجتمع المدني أثناء فترة انعقاد المؤتمر لتعزيز الارتقاء بقدرات العاملين في مجال الرعاية الصحية ومساعدة الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية.



مدير منظمة الصحة العالمية خلال كلمته