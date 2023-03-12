محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يدشنان فعاليات الأسبوع البيئي الـ 15 بالجامعة

قنا صابر سعيد

دشن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات الأسبوع البيئي الـ 15، الذى ينظمه قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة في الفترة من 11 إلى 16 مارس الجاري، وذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الجامعة بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والنائب أشرف أبوالفضل، عضو مجلس النواب، وعدد من نواب رئيس الجامعة الحاليين والسابقين وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من وكلاء الوزارة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص الداعمة والراعية للأسبوع البيئي، بالإضافة إلى حضور كبير من طلاب وطالبات الجامعة.

أكد محافظ قنا، أن حماية البيئة مسئولية مجتمعيه فالمستقبل مرهون بمدى قدرتنا على الحفاظ على بيئتنا نظيفة وآمنة، ولذلك فحماية البيئة تأتى على رأس أولويات الدولة للحد من التلوث والحفاظ على الثروات والموارد الطبيعية وتنميتها للأجيال القادمة، موجها التحية لجامعة جنوب الوادي لدورها في تنمية الوعي البيئي من خلال مختلف الفعاليات التي تقوم بتنظيمها بمشاركة الطلاب.

وأضاف الداودي، أن الدولة تبذل جهود حثيثة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، ففى مارس 2021 وقعت مصر اتفاقية لبدء دراسات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير وذلك اتصالًا بالتوجه العالمي للحد من انبعاثات الكربون ، وتخفيف آثار تغير المناخ تلاها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في نوفمبر من نفس العام بهدف التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة " زراعة 100 مليون شجرة " على مستوى الجمهورية، لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ، والحفاظ على جودة ونقاء الهواء، وكذلك اطلاق البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء "نوفي"، فضلا عن تنظيم مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 فى نوفمبر من العام الماضى بمشاركة وحضور أكثر من 100 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء، بهدف وضع الأُطر والسياسات التي تضمن الحفاظ علي البيئة ومواردها الطبيعية.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة حريصة علي تنظيم الأسبوع البيئي بصفة دورية تماشيا مع السياسة العامة للدولة نحو الحفاظ على البيئة والمجتمع وذلك من خلال نشر الوعى المجتمعي والتحديات المحلية والإقليمية والدولية وتنمية الوعى لدى طلاب ومنتسبي الجامعة في الحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع المحيط ، مشيرا إلى أن الأسبوع البيئي يهدف إلى دعم دور الجامعة في توظيف طاقات الطلاب فى مجال العمل التطوعي لخدمة المجتمع والبيئة، وتنمية الوعى البيئي لديهم وتنمية روح التعاون والتكامل بينهم ومع المجتمع المدني.

واستعرض غرباوي، جهود وخدمات الجامعة في مجال خدمة المجتمع، وهو ما ساهم في حصولها علي المركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية في هذا المجال من خلال تسيير القوافل الطبية ، وتنظيم الندوات التوعوية المتنوعة، وتقديم المساعدات المختلفة.

وأضاف غرباوي، أن الدولة تقوم بعملية تنمية شاملة من خلال مبادرة حياة كريمة بهدف تنمية قرى الريف المصري وتوفير كافة الخدمات بها، فضلا عن الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة لطلاب الجامعة، وحث الطلاب علي ضرورة الوعي بالأحداث المحيطة وإدراك خطورة حروب الجيل الرابع التي تسعى إلى هدم الدول من خلال استهداف الشباب، داعيا إياهم بضرورة الوقوف خلف قيادتنا السياسية ودعم جهود مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة الأخطار المحيطة بنا.

ولفت غرباوي، أن فعاليات الأسبوع البيئي الـ 15 تشمل "زراعة 2300 شجرة، ندوات، معارض متنوعة، زيارات ورحلات، سوق خيرى، قوافل طبية، حملات تبرع بالدم، مارثون رياضي"، وفى ختام كلمته وجه رئيس الجامعة الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية وأن يكون لكل طالب دور يسعى لتأديته وأن يترك بصمة له فى خدمة المجتمع ليكون جزء أساسي في مستقبل مصر وتحقيق خطتها الاستراتيجية نحو مستقبل أفضل، مناشدا إياهم بأهمية نقل الوعى البيئي إلى المجتمع الخارجي والمكان الذى يعيشون فيه.