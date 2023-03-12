طلاب جامعة القناة يحققون 18 ميدالية متنوعة ببطولة الجامعات لذوى الهمم

الإسماعيلية- صبرى غانم

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الحاصلين على الميداليات ببطولة الجامعات لذوي الهمم ، مؤكداً أن الجامعة تبذل قصارى جهدها وتُسخر كافة إمكاناتها لدعم طلابها من ذوي الهمم خاصة مع توجيهات القيادة السياسية المستمرة بضرورة دمجهم فى الحياة الجامعية، مع تقديم الدعم الكامل للموهوبين منهم، وتفعيل دورهم التنموي في المجتمع بشكل كامل حتى نستطيع الاستفادة من مواهبهم المتعددة .

جاء ذلك تعليقاً من رئيس الجامعة على حصول طلاب جامعة قناة السويس من ذوي الهمم 18 ميدالية متنوعة فى بطولة الجامعات المصرية، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.

ومن جانبه قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب باستقبال الطلاب المشاركين لتقديم التهنئة لهم ، ناقلاً تحيات رئيس الجامعة وامتنانه الشديد لما حققه من إنجاز كبير بالبطولة، كما ثمن "عبد النعيم" جهود الطلاب والعاملين بالجامعة في تدربيهم وإعدادهم للمشاركة في المسابقات، مضيفاً أن الطلاب حققوا ميداليات فى منافسات رفع الأثقال والجري وتنس الطاولة.

وحصل على ذهبية رفع الأثقال الطالب أحمد عادل محمد الحاصل على لقب أفضل ثالث عالم وأحسن لاعب بجمهورية مصر العربية، كما حصل محمد رمضان فتح الله على المركز الأول والميدالية الذهبية فى رفع الأثقال، فضلا عن حصول الطالب صبحي كامل صبحي على المركز الأول، فيما حصل الطالب تحسين جاد على المركز الثاني والميدالية الفضية.

أما عن الميداليات التي حصلت عليها الطالبات في رفع الأثقال- فقد جاءت كالتالي: اقتنصت الطالبة إسراء محمد المركز الأول والميدالية الذهبية مع حصولها على لقب أحسن لاعبة فى البطولة، فيما حصدت الطالبة هاجر خيري أيضا على المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما جاءت آية محمد سليم في المركز الثالث والميدالية البرونزية فى رفع الأثقال، بينما حصلت الطالبة منه طارق عيد على المركز الثالث في رفع الأثقال ، و حصل محمد وليد محمد على المركز الثالث .

وعن منافسات تنس الطاولة فاز الطالب كريم سيد صادق على المركز الأول والميدالية الذهبية ، كما حصل الطالب يوسف مجدي على المركز الأول والميدالية الذهبية ، فيما استطاع الطالب كيرلس عصام الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية.

بينما استطاع طلابنا الحصول على ميداليات متنوعة فى سباقات 100م و 200م جري، والتى جاءت كالتالى: حصول الطالب يوسف محمود مسعود على ميداليتين ذهب، وحصول الطالب عبد الله عطا على ذهبية وفضية في سباقي 100م و200م جري ، وحصلت الطالبة نسمة حسين محمد على مركز ثاني 100 م جري، وأول 200م جرى.

جدير بالذكر أن مشاركة الطلاب تمت بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي، والكابتن ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية، والكابتن حنان عبد الحميد مدرب كرة الجرس للمكفوفين، و دينا محمود مشرفة الطالبات .