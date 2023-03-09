جامعة القناة تشارك التربية والتعليم بالإسماعيلية احتفالات يوم الشهيد.. صور

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على المشاركة المجتمعية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى من أجل نشر المفاهيم الصحيحة، وترسيخ القيم والأخلاق الحميدة، لافتا إلى أنه تزامنا مع احتفالات الدولة بيوم الشهيد، شاركت الجامعة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية فى احتفاليات يوم الشهيد المقامة بالمدارس، وذلك من خلال مجموعة من الندوات التوعوية التى تهدف لتعزيز وترسيخ روح المواطنة والانتماء للوطن لدى أبنائنا طلاب وطالبات المدارس، مشيرا إلى أن مدينة الإسماعيلية الباسلة التى شهدت العديد من البطولات والتضحيات فهذه ذكرى استشهاد البطل عبد المنعم رياض فى المنطقة رقم 6، ومن قبلها كانت معركة الشرطة فى الـ 25 من يناير على أرض الإسماعيلية، وتأصيل تلك المعلومات لدى النشء هى مهمة قومية، ومسؤولية كبيرة.

وشاركت الجامعة فى احتفالات التربية والتعليم بيوم الشهيد والتى حضرها 450 معلما وطالبا، والمقامة بمدرسة القنطرة غرب الثانوية الفنية الصناعية العسكرية بنين، كما نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة حملة توعوية لترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء والمواطنة لدى أطفال المدارس، استهدفت 750 معلما وتلميذا وتلميذة بمدرسة عاطف بركات الابتدائية، تمت المشاركة بإشراف عام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتورة عبير هجرس، والدكتور حسام جمال الدين وكيلى كليتى الطب والتربية لخدمة المجتمع.

وقدم الدكتور سعيد كمال المدرس بكلية الطب توعية- أثناء الاحتفالية- عن العطاء والتضحية من أجل عزة ورفعة الوطن، مشيرا إلى أن مصر لتحقق الأمن والأمان، فعلى أبنائها إلا ينساقوا وراء مدمرات العقول من إدمان المخدرات أو التدخين، موضحا الآثار السلبية لها فى استهداف طاقة الشباب، والانحراف بهم عن القيم الحميدة، وعلاقتها بالعنف والجريمة، وعرض كذلك لمجهودات الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة لمكافحة ظاهرة الإدمان.

ونظمت الاحتفالية إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة.

وعلى صعيد متصل- فقد قدمت الدكتورة نشوة سعد الأستاذ المساعد لأصول التربية بكلية التربية- ندوات توعوية عن دور الأنشطة التربوية فى تدعيم الانتماء والمواطنة لدى الطلاب، استهدفت 33 طالب بمدرسة طه حسين الإعدادية بنين، و30 طالب بمدرسة الشهيد محمد السماك الإعدادية بنين، تناولت فيها مفهوم الأنشطة التربوية، وأهدافها، وأنواعها، ودورها فى تأكيد روح الولاء والانتماء للوطن، وقدمت كذلك التوجيهات والإرشادات لربط الأنشطة بالبيئة المحيطة، وتنمية روح التجديد والابتكار.

نظمت الندوات التوعوية إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة تحت إشراف تنفيذى المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير تدريب أفراد المجتمع.