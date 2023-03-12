دواوين الوزارات.. وظائف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز

محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم..

فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز