دواوين الوزارات.. وظائف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم..
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