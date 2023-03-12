اليوم السابع
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دواوين الوزارات.. وظائف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز

الأحد، 12 مارس 2023 05:00 م
دواوين الوزارات.. وظائف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية
محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.. 

 

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التربية والتعليم

وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

التقدم لوظائف التكنولوجيا التطبيقية

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