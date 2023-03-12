"القوى العاملة": بالأسماء.. تحويل مستحقات القائمة الـ117 لعمالة غادرت الأردن

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأحد، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ117 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 173 عاملاً مصرياً لدى " المؤسسة" غادروا عمان نهائيا، وذكر البيان أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوجه مكاتب التمثيل العمالي بالخارج - 9 مكاتب تحمي وترعى ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري – بالتواصل المستمر مع العمالة المصرية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،ومساندتها في كافة حقوقها المشروعة .