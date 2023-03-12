التعليم: المدارس الرسمية الدولية تقدم خدمة تعليمية مميزة ذات جودة عالمية

كتب محمود طه حسين

أكدت وحدة المدارس الرسمية ، أن عدد المدارس وصل إلى 20 مدرسة وهى مدارس حكومية دولية بمناهج بريطانية وتوفر فرص تعليمية متميزة ذات جودة عالمية وعالية للراغبين فى تعليم دولى بأسعار مقبولة كما أنها توفر فرص لتحسين دخل المعلمين المتميزين من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الذين لديهم خبرة فى العمل بالمدارس الدولية ويتم بناء قدرات المعلمين من خلال العمل بهذه المدارس والتنمية الذاتية للمعلمين.

وتضم تضم المدارس الرسمية الدولية (IPS) التي تدرس مناهج IG الفروع التالية:

- المدرسة الرسمية الدولية بالشروق.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور.

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1.

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2.

- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة.

- المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية.

- المدرسة الرسمية الدولية بدمياط.

- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ.

- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر.

- المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 1.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 2.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 3.

- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية.

- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية

- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم.

- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج.

- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024/2023، وذلك من يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 حتى يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:

١- الدخول على شروط الالتحاق (ENROLLMENT CONDITIONS) عن طريق QR Code الخاص بها.

٢- الدخول علي لينك التقديم من QR code الخاص بالفرع المراد التقديم به.

٣- ملء البيانات المطلوبة.