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تسليم دفعة جديدة من المتعافين من الإدمان قروضا لإنشاء مشروعات صغيرة

الأحد، 12 مارس 2023 02:44 م
تسليم دفعة جديدة من المتعافين من الإدمان قروضا لإنشاء مشروعات صغيرة جانب من تسليم شيكات للمتعافين
كتب مدحت وهبة

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في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين، سلم الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.
 
ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة " لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم وأن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت إلى ما يقرب من 5 ملايين و 860 ألف جنيه حتى الآن.
 
 
كما يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنفيذ دورات للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن "16023 "على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل " صيانة أجهزة التبريد والتكييف بجانب أيضا تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية مثل أعمال النجارة والموبيليا ضمن برنامج العلاج بالعمل وأنه تم تدريب ما يقرب من 12100 متعافي من الإدمان على حرف مهنية حتى الآن.

وزيرة التضامن

صندوق مكافحة الادمان

علاج مرضى الادمان

مراكز علاج مرضى الادمان

خدمات علاج مرضى الادمان

اليوم السابع بلس



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