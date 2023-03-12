اليوم السابع
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حبس عاملين بتهمة التنقيب عن الآثار فى البساتين

الأحد، 12 مارس 2023 02:40 م
حبس عاملين بتهمة التنقيب عن الآثار فى البساتين التنقيب عن الاثار، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة البساتين، حبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الأثار داخل شقة فى الطابق الأرضى.
 
وأكدت تحريات المباحث، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وتم ضبط (شخصين) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه"ملك أحدهما" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 5 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
 
 
 

 


التنقيب عن الاثار

الاثار

وزاره الداخليه

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