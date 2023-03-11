اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة

السبت، 11 مارس 2023 11:01 ص
ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة التنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أحمد حسنى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وتم ضبط (4 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه"ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفره بعمق 3 أمتار.. كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.
 
كما أكدت التحريات قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وتم ضبط (شخصين) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه"ملك أحدهما" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 5 أمتار.. كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
 
 
 

التنقيب عن الاثار

الاثار

وزاره الداخليه

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