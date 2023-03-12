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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى رسامة الأنبا إبراهيم إسحاق "بطريرك"

الأحد، 12 مارس 2023 01:43 م
الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى رسامة الأنبا إبراهيم إسحاق "بطريرك" ذكرى رسامة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، اليوم الأحد، بعيد رسامة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك للأقباط الكاثوليك بمصر، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.
 
 
 
وولد الأنبا إبراهيم إسحق فى 19 أغسطس 1955 في قرية "بني شقير" في محافظة أسيوط، ودرس الفلسفة واللاهوت في معهد المعادي الخاص بالكنيسة الكاثوليكية، وتمت سيامته كاهنا في 7 فبراير 1980، وعُيّن راعيا لكنيسة الملاك ميخائيل في حدائق القبة والمليح، سافر إلى روما لمواصلة دراساته في الجامعة البابوية الغريغورية، وحصل على درجة الدكتوراه في علم اللاهوت العقدي، من 1990 إلى 2001.
 
 
 
وعين الأنبا إبراهيم أسحق مديرا للكلية الإكليريكية حتى العام 2000، سافر الأنبا إبراهيم إسحق سافر الأنبا إلى الخارج لمدة عام، ثم عاد بعدها لإدارة معهدالتربية الدينية في السكاكيني، ومدرسا في الإكليريكية وكلية العلوم اللاهوتية فى السكاكينى.
 
 
 
وشغل منصب رئيس معهد المعادى بالكنيسة الكاثوليكية، ثم عمل لفترة وجيزة ككاهن أبرشى لكاتدرائية البطريرك في القاهرة ، عين الأنبا إبراهيم إسحق راعيالفترة وجيزة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر ، و في 29 سبتمبر 2002 تمت رسامته مطرانا لإيبارشية المنيا، خلفا لبطريرك الكاثوليك الكاردينال أنطونيوسنجيب، الذي كان مطرانا لإيبارشية المنيا في ذاك الوقت.
 
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