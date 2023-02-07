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تعرف على بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحاق فى يوم رسامته كاهنا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 10:15 ص
تعرف على بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحاق فى يوم رسامته كاهنا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم 7 فبراير يوم رسامة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

 

وخلال السطور التالية، ننشر أبرز المعلومات عن الأنبا إبراهيم إسحاق.

1 - ولد فى 19 أغسطس 1955 بقرية "بنى شقير" فى محافظة أسيوط.

2- درس الفلسفة واللاهوت فى معهد المعادى الخاص بالكنيسة الكاثوليكية.

3 – تمت رسامته كاهنا فى 7 فبراير 1980.

 4 - عُيّن راعيا لكنيسة الملاك ميخائيل في حدائق القبة والمليح.

 5 - سافر إلى روما لمواصلة دراساته فى الجامعة البابوية الجريجورية.

6 - حصل على درجة الدكتوراه فى علم اللاهوت العقدى، من 1990 إلى 2001.

7 - عين الأنبا إبراهيم إسحق مديرا للكلية الإكليريكية حتى العام 2000.

8 - سافر إلى الخارج لمدة عام، ثم عاد بعدها لإدارة معهد التربية الدينية فى السكاكينى.

9 -  شغل مدرسا في الإكليريكية وكلية العلوم اللاهوتية فى السكاكينى.

10 - شغل منصب رئيس معهد المعادى بالكنيسة الكاثوليكية.

11 - عمل لفترة وجيزة ككاهن أبرشى لكاتدرائية البطريرك فى القاهرة.

12 - عين راعيا لفترة وجيزة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر.

13 - فى 29 سبتمبر 2002 تمت رسامته مطرانا لإيبارشية المنيا، خلفا لبطريرك الكاثوليك الكاردينال أنطونيوس نجيب، الذي كان مطرانا لإيبارشية المنيا في ذاك الوقت.

 

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق
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البطريرك ابراهيم اسحاق

علم اللاهوت



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