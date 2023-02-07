تعرف على بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحاق فى يوم رسامته كاهنا

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم 7 فبراير يوم رسامة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.
وخلال السطور التالية، ننشر أبرز المعلومات عن الأنبا إبراهيم إسحاق.
1 - ولد فى 19 أغسطس 1955 بقرية "بنى شقير" فى محافظة أسيوط.
2- درس الفلسفة واللاهوت فى معهد المعادى الخاص بالكنيسة الكاثوليكية.
3 – تمت رسامته كاهنا فى 7 فبراير 1980.
4 - عُيّن راعيا لكنيسة الملاك ميخائيل في حدائق القبة والمليح.
5 - سافر إلى روما لمواصلة دراساته فى الجامعة البابوية الجريجورية.
6 - حصل على درجة الدكتوراه فى علم اللاهوت العقدى، من 1990 إلى 2001.
7 - عين الأنبا إبراهيم إسحق مديرا للكلية الإكليريكية حتى العام 2000.
8 - سافر إلى الخارج لمدة عام، ثم عاد بعدها لإدارة معهد التربية الدينية فى السكاكينى.
9 - شغل مدرسا في الإكليريكية وكلية العلوم اللاهوتية فى السكاكينى.
10 - شغل منصب رئيس معهد المعادى بالكنيسة الكاثوليكية.
11 - عمل لفترة وجيزة ككاهن أبرشى لكاتدرائية البطريرك فى القاهرة.
12 - عين راعيا لفترة وجيزة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر.
13 - فى 29 سبتمبر 2002 تمت رسامته مطرانا لإيبارشية المنيا، خلفا لبطريرك الكاثوليك الكاردينال أنطونيوس نجيب، الذي كان مطرانا لإيبارشية المنيا في ذاك الوقت.
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق
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