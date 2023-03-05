الكنيسة الكاثوليكية تنظم مؤتمر دار القديس چيروم لخدّام كنيسة العذراء بإمبابة

كتب: محمد الأحمدى

نظّم القُمُّص إبرام مرجان، راعي كنيسة السّيّدة العذراء أمّ النّور للأقباط الكاثوليك، بإمبابة مؤتمرًا كتابيًّا لخدّام وخادمات الكنيسة بالتّعاون مع دار قس چيرومللتّكوين والدّراسات الكتابيّة - مصر، وذلك يومي الجمعة والسّبت 3-4 مارس 2023.

وقام بالتّكوين كلّ من صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، والأب روماني فوزي. وكان موضوع التّكوين هو الكتب الحكميّة وسفر أيّوب، وبدأت الكنيسة الكاثوليكية الصوم الكبير اليوم الإثنين الموافق 27 فبراير الحالى، وذلك بعد مرور أسبوع على صوم الكنيسة الأرثوذكسية، حيث تتجاوز أسبوعالاستعداد.

ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلامويمتد إلى 55 يومًا، وهو صوم من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.