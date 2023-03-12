السجن 3 سنوات لعامل خطف طفلة وحاول التعدى عليها بالفيوم

بدأت وقائu القضية، التي حملت رقم 20607 لسنة 2022م جنح مركز سنورس والمقيدة برقم 2204 لسنة 2022م كلي الفيوم، في 7 أكتوبر الماضي بمركز سنورس، عندما أقدم المتهم على خطف الطفلة والتي كانت مع والدتها، عند المقابر في سنورس، وخدعها بطلب مساعدته بملء جركن مياه من شقة مقابل 20 جنيها، وبعد ذهاب الطفلة إلى الشقة، حاول التعدي عليها، إلا أن بكاء الطفلة أنقذها منه.

وتم كشف الواقعة، عندما توجهت ربة منزل من مدينة سنورس إلى مركز الشرطة، ببلاغ ضد المتهم، واتهمته أنه أثناء زيارتها إلى المقابر، غابت طفلتها عنها وعادت منهمرة في البكاء، وأخبرتها بأن المتهم اصطحبها بعد إغرائها بمبلغ مالي نظير مساعدته في ملئ المياه، واستدرجها لوحدة سكنية وحاول التعدي عليها ولكنه فوجئ بصراخ وبكاء ابنتها، فصرفها وأعادها لمنطقة المقابر حتى عثرت عليها، فاصطحبت ابنتها إلى منزل المتهم وعثرت عليه، وعلى كاميرا مراقبة في منزل مقابل وتعرفت على بياناته، وقدمت البلاغ ضده وأكدت التحريات هذه الرواية.

أحالت النيابة العامة، المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم، والتي أصدرت حكمها المتقدم.