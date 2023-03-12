المؤبد لفلاح قتل جاره فى الأرض الزراعية بالفيوم

الفيوم- رباب الجالى

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الفيوم، بجلسة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أيمن ممدوح أحمد "رئيس"، وعضوية كلا من المستشارين أيمن طه حسن، ووائل محمد علي، وأحمد محمد مدكور، وأحمد جنيدي، وأمانة سر محمود ربيع، وثابت رمضان، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، المتهم (أيمن ربيع ع م-22 سنة)، فلاح، من عزبة البنك، بقرية كفر محفوظ بمركز طامية بالفيوم، بالسجن المؤبد، والغرامة 500 ألف جنيها، لإدانته، في واقعة قتل جاره في الأرض، المجني عليه (محمد رمضان عبد الواحد-17 سنة)، بطعنه بسلاح أبيض عدة طعنات، لخلافات بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة التي حملت رقم 31097 لسنة 2022م جنح مركز طامية، والمقيدة برقم 2254 لسنة 2022م كلي الفيوم، في 18 أكتوبر الماضي، بمركز طامية، عندما أقدم المتهم، على خداع المجني عليه، بأنه تصالح معه في خلافات سابقة بينهما، وتربص به ليلا، مستخدما سلاح أبيض، وبمجرد أن وجده في مكان الجريمة، لوحده، تشاجر معه، واستل سلاحه الأبيض، وانهال عليه طعنا، عدة مرات، حتى تأكد أنه فارق الحياة.

وأفادت تحريات رئيس مباحث مركز طامية، أن وراء ارتكاب الواقعة، عقب العثور على جثة المجني عليه، أحد أقاربه ومتجاوران في الأرض الزراعية التي يملكها كل منهما بنفس القرية، وأنه منذ 4 أشهر قبل الجريمة، حدثت مشادة كلامية بينهما، بسبب الخلاف على مرور الدواب، والآلات الزراعية بأرضهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى على أثرها المجني عليه، على المتهم، بالضرب بمنجل خاص به، فأصابه في يده اليسرى بجرح طوله 5 سم.

وأضافت التحريات، أنهما تصالحا عقب تدخل العقلاء، إلا أن المتهم شعر بالضعف والإهانة، عقب التعدي عليه، فقرر الانتقام من المجني عليه، وعندما سار قائد جرار من أرض المجني عليه، في أرض المتهم، أثيرت حفيظته، فعاتب المجني عليه، وتعدى كلاهما على الآخر، إلا أن المتهم، عاجله بطعنه بعدة طعنات أودت بحياته، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.